Sardine, il movimento si dà appuntamento a piazza del Papa. Alle Muse attesa la Meloni

ANCONA - Lesi danno appuntamento in piazza del Papa, giovedì 5 dicembre 2019 alle 18.30. L'appuntamento segue di tre ore l'evento con, leader di, al ridotto delle Muse, in programma perr le 15.30. L'ufficializzazione della manifestazione delle sardine ad Ancona arriva dal web. Gli organizzatori scrivono tra l'altro: «Sarebbe molto carino se indossaste almeno un elemento chiaro, tipo un cappello, una sciarpa, un giubbetto o quel che è, farebbe sicuramente un certo effetto ottico! Se suonate qualche strumento portatelo! Riempiamo la piazza di musica! Ultimo ma non per importanza.... fate una sardina di cartone e portatevela! Siate creativi e spontanei!». E una raccomandazione: «Non portare bandiere (o comunque simboli) di partito. Portare tanta educazione e rispetto, quello sì! Ci vediamo giovedì! NNAMO!!!».