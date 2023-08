ANCONA - La sanità del futuro passa per i fondi del Pnrr. Un Piano nato con lo scopo primario di risollevare le sorti del Paese dopo lo tsunami Covid, non poteva che avere il sistema sanitario tra le priorità assolute. E svecchiare le tecnologie obsolete e fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni) rientra tra gli obiettivi da centrare entro il dicembre 2024. Per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, sono stati assegnati alle Marche 61.175.479 euro, di cui 33.612.075 euro per la digitalizzazione e 27.563.403 euro per le grandi apparecchiature.

Le modifiche

Una buona parte di questi fondi andrà all’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, unico Dea di II livello della regione. Ma le risorse inizialmente previste per l’acquisto di grandi apparecchiature si sono rivelate non sufficienti e si è dunque reso necessario un sostanzioso cofinanziamento da parte dell’azienda. Nello specifico, dai 7.360.800 euro di fondi Pnrr destinati a questa voce, si è arrivati a 14.454.468 euro di costi totali, con necessità di un cofinanziamento da parte di Torrette da 7.093.668 euro. Le maggiori spese «nella sostanza dipendono dalla necessità di realizzare lavori di adeguamento dei locali nei quali dovranno essere collocate le attrezzature», spiega la determina del direttore generale 630 del 10 agosto, che aggiunge: «Si prevede in questa fase l’utilizzo fondi aziendali», cosa che ha richiesto un’integrazione delle previsioni di spesa messe nero su bianco nella precedente determina sul tema del 4 marzo 2022.

Lo stato dell’arte

Le nuove apparecchiature 2.0 di cui si sta dotando Torrette sono 17 e vanno da un tomografo computerizzato a due tomografi a risonanza magnetica, passando per un acceleratore lineare, una gamma camera, due mammografi con tomosintesi, cinque ecotomografi cardiologici, due ecotomografi multidisciplinari e tre sistemi polifunzionali per radiologia digitale. Ma non per tutti l’iter sta procedendo alla stessa velocità, benché la deadline sia fissata al dicembre 2024 senza distinzioni. In certi casi, infatti, ci sono step intermedi che fanno lievitare tempi e costi. Come l’installazione della RM, che necessita di lavori propedeutici per rendere adeguati gli spazi. «La complessità e la varietà degli interventi - spiega l’azienda - impone l’affidamento del progetto a un professionista esterno, con il quale sono stati già organizzati e programmati sopralluoghi operativi». E ancora: «L’intervento è ad altissimo impatto economico in quanto la macchina, non trovando collocabilità all’interno degli attuali spazi dedicati a tale attività diagnostica per caratteristiche tecniche dello strumento, dovrà avere una sede esterna e connessa alla struttura ospedaliera principale». Anche nel caso dell’installazione della gamma camera, dei 2 mammografi e dei 3 sistemi polifunzionali è stato necessario rivolgersi ad un professionista esterno. C’è poi la questione del RM-RX al Salesi, per cui si rende necessario «un intervento strutturale ed impiantistico di rinnovamento, seppur parziale, del reparto di radiologia materno infantile». È stato approvato il progetto definitivo e sta per partire la progettazione esecutiva, ma c’è una fetta non finanziata da 1.784.900 euro. Non briciole.