Ancona, trovato nel sottopasso sanguinante per le bottigliate: era ricercato per rapina, arrestato

ANCONA - Era ricercato per due rapine commesse nelle Marche: cinese irregolare arrestato in Emilia dopo essere stato preso a bottigliate in testa.

Sono stati infatti gli ganeti della Polizia di Reggio Emilia a trovarlo a terra sanguinante in un sottopasso nella zona della stazione. Aveva ferite da taglio sulla testa e sulle braccia: i poliziotti hanno chiuso un ristorante cinese dove hanno trovato tracce della collutazione. Ma un volta portato all'ospedale, gli agenti si sono accorti che sull'uomo pendeva una conanna a tre anni e sette mesi inflitta dal Tribunale di Ancona per due rapine commesse nelle Marche. E' stato arrestato.

