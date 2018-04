C’è la Fiera, brivido traffico Banco di prova anti-abusivi Pericolo ingorghi, la mappa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ci siamo, martedì il via. Tutto pronto. Sta per scattare la Fiera di San Ciriaco, Ancona trattiene il fiato per contenere l’onda d’urto delle migliaia di visitatori che sciameranno in città per quattro giorni. Sarà un banco di prova per chi deve far rispettare le regole. Purtroppo non c’è Fiera senza venditori abusivi, e maxi sequestri di prodotti contraffatti. Riusciranno Comune e forze dell’ordine a contenere il fenomeno che troppo spesso viene considerato quasi ineluttabile?La polizia municipale promette controlli ad hoc, la finanza ci sarà. Si vedrà se la task force riuscirà a frenare l’invasione dei vu’ cumprà. Gli stessi operatori ligi al rispetto delle regole chiedono tolleranza zero per stroncare il commercio degli abusivi. Anche la viabilità verrà messa a dura prova, così come la capacità di garantire e ordine pubblico. La novità di quest’anno è la location, non più al Viale proprio per motivi di sicurezza. Le 435 bancarelle partiranno dalla parte bassa di Piazza Cavour e si estenderanno fino al Lungomare lungo il tragitto: piazza Cavour (lato Portici), corso Garibaldi, corso Stamira, piazza Pertini, piazza Stamira, le traverse di via Castelfidardo, via Marsala, via Leopardi, piazza Repubblica (in parte), piazza Kennedy e Via XXIX Settembre, fino alla rotonda della Galleria San Martino. La disposizione delle bancarelle renderà presumibilmente difficile la vita degli automobilisti.Un occhio alla viabilità rivoluzionata. Intanto corso Stamira è chiuso, e si esce dal centro da via Palestro-galleria San Martino oppure dalla galleria del Risorgimento. Al Guasco inversione del senso di marcia in via Pizzecolli e in via Matas per imboccare via Fanti/Via Oddo Di Biagio e uscire su corso Matteotti. Libero in corso Stamira solo il piccolo tratto a salire tra via Cialdini e via Podesti percorribile in salita. Puntuale, e sacrosanta, la raccomandazione del Comune: «Usare l’auto solo per lo stretto necessario e di sfruttare i mezzi pubblici, soprattutto le navette che verranno messe a disposizione di residenti e visitatori». In centro una navetta transiterà per via Sottomare e collegherà il porto (partenza davanti all’Autorità portuale) con la stazione senza fermate intermedie in area portuale, sostituendo la linea 1/4 che non potrà transitare in Corso Stamira e agli Archi in uscita. Potenziato anche il percorso della linea 11 che serve i rioni di Capodimonte e Guasco: il tragitto sarà ampliato e le corse aumentate. Navette previste anche da piazza Ugo Bassi per il centro (con transito in stazione e agli Archi). Tutti i bus che transitano in corso Stamira passeranno dalla galleria del Risorgimento. Alcuni capolinea potrebbero essere spostati e per questo si consiglia di consultare il sito di Conerobus.Sguardo puntato anche sulla sosta. Per chi viene dalla periferia il suggerimento è di lasciare la macchina nei parcheggi scambiatori dello stadio Del Conero (con navetta gratuita), in quello di Tavernelle (collegato da un bus con corse potenziate), in piazza D’Armi e al parcheggio degli Archi.Per tutta la durata della Fiera, vista l’impossibilità di svolgere il normale servizio di igiene urbana, gli utenti e tutte le attività presenti nell’area della manifestazione, dovranno depositare i rifiuti (sempre in maniera differenziata) dopo le ore 20 nei contenitori che verranno posizionati nelle traverse fra corso Stamira e Garibaldi (lato corso Stamira), in piazza della Repubblica, in piazza Cavour e in via XXIX Settembre.Venendo al programma, la kermesse, che si svolgerà da domani al 4 maggio, dalle 9 alle 24, sarà anticipata oggi dalla tradizionale Festa del Cibo in piazza Pertini, un connubio tra cucina tipica e intrattenimento, l’evento dedicato al mangiare inizia già dalle 18 di oggi. I 16 stand gastronomici saranno aperti dalle 18 di oggi 30 aprile e da domani al 4 maggio dalle 12 alle 24. Il 4 maggio, giorno di San Ciriaco, in piazza Cavour si svolgeranno due appuntamenti tradizionali: alle 12 la cerimonia di consegna delle Benemerenze civiche, i Ciriachini d’Oro, e alle 19, la tombola di San Ciriaco, organizzata dalla Croce Gialla. Il piano di sicurezza prevede la chiusura di tutti i varchi con strutture fisse o automezzi mobili, la presenza di steward e personale di sicurezza, rinforzato nelle ore di punta, tre ambulanze, due presidi antincendio, nuclei di controllo della Polizia locale.