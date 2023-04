​I giovani studenti a scuola dalla Finanza ad Ancona e San Benedetto: grande successo per l'iniziativa

ANCONA- Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona ha organizzato, nelle giornate dal 12 al 15 aprile, degli incontri con gli studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado, che sono stati fatti salire a bordo dei mezzi navali attraccati ad Ancona e San Benedetto del Tronto.

L'evento

L’evento rientra nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Guardia di Finanza in occasione della celebrazione della “Giornata del mare e della cultura marina” per stimolare nei giovani studenti degli Istituti Superiori una maggiore sensibilità verso la legalità economico-finanziaria legata al mare. In particolare, presso la banchina 17 del Porto anconetano sono stati accolti complessivamente 69 studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore - Tecnico Tecnologico “Volterra – Elia” mentre sulla banchina Molo Nord del Porto di San Benedetto del Tronto, agli incontri hanno partecipato complessivamente 83 studenti, provenienti, dal Liceo Scientifico - Istituto Tecnico Aeronautico Navale “Antonio Locatelli” di Grottammare, dal Liceo Scientifico “Benedetto Rosetti” e dall’Istituto d’Istruzione Superiore - Ragioneria e Linguistico "Augusto Capriotti" di San Benedetto del Tronto.