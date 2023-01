ANCONA - Fiocco azzurro all’ospedale Salesi dove si è registrato il primo nato del 2023 nella provincia di Ancona. Un vagito che sa di gioia e di speranza, non solo per i neo genitori ma per tutti in questo inizio anno che si porta via un periodo difficile e carico di negatività. Il piccolo appena venuto al mondo si chiama Carlo, ed è nato all’1,30 della notte tra San Sivestro e ieri, per la gioia di mamma Chiara e papà Paolo, entrambi di Civitanova.

Un batuffolo di dolcezza del peso di 2,5 chilogrammi venuto alla luce con parto naturale. Bravissima la mamma, Chiara Pasquali stilista 35enne. Carlo è il suo primogenito. Siamo riusciti a raggiungerla al telefono, per via delle tutele imposte dalla direzione sanitaria sugli ingressi in reparto, ancora contingentate per via dell’emergenza Covid.



«Infatti può solo entrare una persona con tampone negativo e abbiamo indicato il mio compagno – racconta la signora Pasquali – serve molta attenzione, quindi anche i nonni e i parenti dovranno aspettarci a casa per poter conoscere il nostro Carlo. È stata dura, è il mio primo figlio e non sapevo cosa mi aspettasse. Il periodo di gestazione scadeva il 14 gennaio, quindi il bambino è nato con due settimane di anticipo per induzione. Ma è andato tutto bene». Grazie alla professionalità dell’équipe osterico-ginecologica coordinata dal dottor Stefano Giannubilo e di un reparto altamente qualificato, diretto da Andrea Ciavattini, mamma e bimbo stanno benissimo, tra pochi giorni saranno dimessi.

«Anche se è stata dura, vedere Carlo mi ripaga di ogni fatica e adesso c’è spazio solo per tanta felicità», conferma la neo mamma, che è stilista per il marchio Tod’s. Lei ora si riposa e si gode il suo amore, intanto il papà, Paolo Manzi, si occupa di comunicare il lieto evento a parenti e amici, soprattutto per immagini essendo un noto fotografo.

Qualche curiosità su Carlo, piccola star del Salesi e della provincia di Ancona: sulla scelta del nome c’era comune accordo tra mamma e papà, che già al secondo mese di gravidanza non hanno resistito alla curiosità e hanno voluto eseguire il test del Dna per sapere di che colore comprare la coccarda. «Non vediamo l’ora di presentarlo a tutti».