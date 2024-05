ANCONA Il Comune di Ancona nega l’autorizzazione per l’apertura di due sale giochi. Il titolare fa causa per chiedere 132mila euro di danni. Il procedimento intentato da un cittadino cinese, titolare di un’azienda che gestisce due sale giochi, è terminato con una vittoria dell’amministrazione comunale. Il Tar ha infatti respinto il ricorso presentato dall’imprenditore, negandogli quindi il risarcimento chiesto.

La vicenda parte nel gennaio del 2017, quando il cinese aveva chiesto al Comune l’autorizzazione per rendere operative due sale: una in corso Mazzini e l’altra in corso Carlo Alberto. L’ente non aveva provveduto a rispondere nei trenta giorni previsti, ma solo ad aprile 2017, negando l’autorizzazione con un’ordinanza che indicava la chiusura delle attività in virtù di una legge regionale che impediva alle sale slot di esercitare in un raggio di 500 metri da scuole, banche e Compro oro.



Il motivo del ricorso: se il Comune avesse rilasciato in tempo le autorizzazioni, l’imprenditore avrebbe potuto beneficiare della disciplina transitoria per gli esercizi già in essere (come i suoi, perché era subentrato nella gestione) alla data della legge regionale del 2017, che gli avrebbe consentito di adeguarsi fino al 31 dicembre 2019. Dunque, fino a quel termine avrebbe potuto lavorare perché già autorizzato. I 132mila euro richiesti corrispondevano ai mancati guadagni.



Per il Tar « sotto il profilo del nesso causale, non può dirsi che la condotta del Comune (che non avrebbe riscontrato le istanze di autorizzazione nel termine di trenta giorni) costituisca una condicio sine qua non dell'evento dannoso lamentato». Tra l’altro, l’ordinanza a di chiusura era stata emessa anche sulla base di alcune irregolarità rilevate nella sala del Piano e rilevate dalla polizia.