Ancona: la ruota panoramica di piazza Cavour fino al 26, ecco i nuovi orari

ANCONA - Ci sono ancora due settimane per tutti coloro che vogliono fare un giro sulla ruota panoramica di piazza Cavour. Un’occasione per chi ha già fatto questa esperienza e la vuole riprovare, ma anche per quelli - davvero pochi - che non l’hanno mai provata e potranno così provare l’ebbrezza dell’impianto e vedere da un punto di vista insolito il capoluogo. I nuovi orari, da qui a domenica 26 compreso: nei giorni feriali la ruota girerà dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 21. Nei giorni prefestivi e festivi dalle 10 alle 24. La ruota, con i suoi 40 metri, è la più alta d’Italia tra quelle semovibili e unica per le evoluzioni di colore con oltre 15mila punti luce a led. È ad Ancona per il terzo anno consecutivo, generando sempre grande attenzione, fino a diventare un vero e proprio cult.

