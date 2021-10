Ruota panoramica, biglietto scontato per i residenti: ecco nel dettaglio i prezzi

ANCONA - La ruota panoramica gira da appena 48 ore sul cielo di piazza Cavour e già arriva un’iniziativa promozionale, con il prezzo scontato per i residenti. Per un doppio giro di giostra, che consentirà di ammirare il panorama da un’altezza di 40 metri per circa dieci minuti, gli anconetani pagheranno 5 euro, anziché i 6 previsti del biglietto intero, mentre per il bambini da 2 a 10 anni il prezzo rimane invariato a 4 euro e sotto i 2 anni si sale gratis.

«Abbiamo deciso questa riduzione di prezzo, per tutto il periodo di permanenza in città, per ringraziare la cittadinanza dell’ospitalità che ci ha sempre riservato», spiega Manuel Rambelli, titolare della ditta GiocoPremio di Forlì, proprietario della maxi-ruota.



I primi due giorni della terza tappa anconetana della “Sky Wheel” non sono stati certo propizi, tra pioggia e umidità, scarsa visibilità e temperature autunnali. «Questa mattina di gente ne è arrivata - diceva ieri Rambelli -, speriamo che il tempo migliori. Noi ci aspettiamo un afflusso maggiore degli scorsi anni, perché c’è tanta voglia di tornare alla normalità». La ruota resterà in piazza Cavour fino al 26 gennaio, con oltre tre mesi di permanenza. Per salire a bordo non serve il Green pass, ma bisogna indossare la mascherina e rispettare le norme sul distanziamento.

