Il runner insiste nonostante l'avvertimento: scatta la multa di 400 euro

ANCONA - Il runner era stato avvertito, anche da una troupe televisiva, ma nonostante questo ha proseguito la sua corsa con direzione Ancona: è successo stamane a Palombina. Dopo qualche centinaio di metri, dal confine tra Falconara e Ancona, ha incrociato una pattuglia della polizia locale in servizio sulla spiaggia che non ha potuto far altro che sanzionarlo di 400 euro.

LEGGI ANCHE:

Guida in stato di ebbrezza: fermato e denunciato un operaio di 39 anni

Controlli anche oggi della Polizia locale sul territorio dorico. Oltre alle spiagge (8 quelle controllate) sono stati sottoposti a verifica 51 parchi, 193 attività commerciali, mercati e cimiteri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA