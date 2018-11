Rumori molesti e vecchie ruggini: fioccano le risse tra vicini di casa

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nervi a fiori di pelle in un weekend ad alta tensione. In strada, in casa, sul pianerottolo: gli anconetani s’accapigliano ovunque. Sempre per motivi banali. Domenica, nell’arco di due ore, poliziotti e carabinieri sono dovuti intervenire per 4 episodi. Blitz fondamentali perché hanno permesso di disinnescare situazioni esplosive. Era l’ora di cena quando da una palazzina nei pressi della Cittadella è arrivata la segnalazione di una lite tra condomini. Attriti di vecchia data, frutto di una convivenza complicata fra una coppia italiana e una famigliola albanese. E’ bastata poco per accendere le scintille: il rumore di una sedia strisciata sul pavimento che ha disturbato la quiete dei vicini. Dal niente è scoppiato un putiferio: insulti, minacce, spintoni. Alla fine, oltre ai carabinieri, è sopraggiunto anche un equipaggio del 118 per portar via un trentenne, sopraffatto da un attacco d’ansia dovuto al concitato battibecco. E’ stato portato a Torrette per accertamenti.