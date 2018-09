Rubata dalla chiesetta la cassetta delle offerte I soldi erano per l'Africa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Questa volta hanno staccato e rubato l’intera cassetta delle offerte. È successo nella vecchia chiesa parrocchiale di Pietralacroce dove ignoti hanno asportato, staccandola dal lucchetto, la cassettina posizionata vicino all’entrata dove venivano raccolti fondi per la missione gemellata a Quagadougou. nel Burkina Faso, in cui opera, da 48 anni, padre Andrea Amendola, missionario camilliano.È il secondo episodio di questo tipo. La prima volta i ladri avevano manomesso la cassetta, asportandone il contenuto. Questa volta l’hanno sottratta del tutto. L’entità del bottino? Impossibile saperlo, anche se rimane la consolazione che l’ultimo prelievo da parte dei responsabili era avvenuto pochi giorni prima del furto e quindi potrebbe trattarsi di poco. Il furto è avvenuto proprio in questi giorni dove a Piatralacroce è presente un altro missionario camilliano che rimarrà qualche tempo anche per imparare la lingua italiana.Negli anni il gemellaggio è sempre stato molto attivo. I proventi raccolti anche con altre iniziative hanno contribuito alla creazione di un ospedale e di una scuola-lavoro per le ragazze del posto. Tante le adozioni a distanza, circa 230, che permettono a molti ragazzi africani di andare a scuola e provvedere alle loro necessità.