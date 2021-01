Rubano dal presepe il bambinello con la foto di un ragazzo morto. ​Danneggiati anche i giochi per i bambini

ANCONA - Devastano un presepe, si portano via il bambinello dove era attaccata anche la fotografia di un ragazzo venuto a mancare tempo addietro e come se non bastasse se la prendono con gli arredi esterni riservati ai bambini in un’area recintata adiacente la parrocchia delle Grazie.

Ci sono tanti modi per trascorrere le serate, piuttosto discutibile quello scelto da un gruppo di adolescenti che di solito si ritrovano nella zona di via delle Grazie nel piazzale antistante la chiesa. E proprio in questo piazzale che si affaccia il giardino di Giovanna Angelucci dove da anni viene realizzato un presepe le cui statuine cosi come il resto degli arredi vengono fatti a mano.



Un presepe artistico che purtroppo è finito nel mirino dei vandali come racconta la stessa Giovanna Angelucci: «Non riesco a capire che tipo di emozione possa dare il distruggere un presepe. Una prima volta hanno rotto delle pecorelle poi non soddisfatti sono tornati dopo qualche sera, hanno rubato il bambinello e portato via la fotografia di mio fratello venuto a mancare quando era ancora un ragazzo. Danni a parte quello che più ci ha fatto soffrire è il fatto di aver perso proprio questa fotografia che di fatto si trovava sotto il bambinello. Chi ha strappato la mangiatoia per portare via il bambinello forse non si è accorto di quello che stava sotto ovvero la foto di mio fratello».

Un gesto vandalico ai danni di un presepe che viene visto da tanti fedeli diretti alla vicina chiesa delle Grazie. Ma Giovanna Angelucci di certo non si tira indietro e pensa già a come allestire il presepe per il prossimo Natale: «Se pensano di intimorirmi con questi gesti hanno sbagliato persona, il presepe continuerò a farlo negli anni a venire anche a costo di metterci delle sbarre per evitare atti vandalici». Ma i problemi dalle parti della chiesa delle Grazie di certo non finiscono qui: ignoti hanno trovato il modo di mettere sotto sopra una zona dove erano tenuti dei giochi riservati ai bambini adiacente proprio la stessa chiesa delle Grazie. Il sospetto è quello che ad agire siano state le stesse persone che hanno devastato il presepe.

