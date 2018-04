Chiedono informazioni poi derubano in casa una coppia di anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Hanno suonato al campanello con la scusa di cercare informazioni su un appartamento in vendita e a forza di millantare amicizie con i loro figli, si sono fatti aprire la porta. Hanno impiegato pochi minuti per raggirare e derubare una coppia di 85enni residenti dalle parti di Largo Sarnano, al Piano. «Ora i miei nonni si sentono mortificati» scrive la nipote su Facebook per mettere in guardia la comunità da due italiani, un uomo e una donna, che ieri all’ora di pranzo hanno messo a segno il colpo. Mentre lui distraeva l’anziano, lei rovistava nei cassetti: è riuscita a impossessarsi di alcuni monili d’oro che avevano un valore affettivo, più che economico. Ricordi di una vita rubati dalle abili mani di due furfanti, di cui è stata fornita una descrizione alle forze dell’ordine.