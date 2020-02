Ancona, le rubano la borsa al cimitero: «Trovata, la venga a prendere». E le svaligiano casa

ANCONA - Fioccano le truffe a danno degli anziani, il raggiro più "ingegnoso" è quello architettato da una coppia di manigoldi senza scrupoli ai danni di un’anziana che era andata a trovare il marito defunto al cimitero.

Uno le ha rubato la borsa, un altro si è spacciato per il custode e le ha chiesto il numero di telefono, nel caso in cui avessero ritrovato il maltolto. Qualche ora dopo l’hanno chiamata a casa: «Ci raggiunga al cimitero, abbiamo rinvenuto la sua borsa». Come è uscita, i due hanno subito approfittato per svaligiarle le casa.

