Ruba un telefonino in un bar Preso grazie alle telecamere, il giovane era un ricercato

ANCONA - Ieri pomeriggio verso le 17, gli Agenti delle Volanti durante il pattugliamento al Piano hanno controllato un 28enne molto somigliante alle descrizioni di un soggetto che, qualche ora prima, era riuscito ad appropriarsi di un portafogli lasciato incustodito sul bancone di un bar di Via Torresi da un 60enne anconetano. L'extracomunitario aveva gli stessi vestiti del soggetto immortalato dalle immagini di videosorveglianza del bar, i poliziotti gli hanno trovato addosso, nascoste nelle parti intime, tre boccette di metadone; nessuna traccia però del portafogli. Accompagnato in Questura i poliziotti, lo hanno sottoposto ad un accurato controllo delle impronte da cui risultava che aveva fornito appositamente false generalità. Ma i sistemi informatici e l'abilità degli operatori della Polizia Scientifica non gli davano scampo. Risultava avere a proprio carico un mandato di cattura emesso dal Tribunale di Genova in quanto indagato per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti lo hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, dovrà rispondere alla giustizia anche del furto del portafogli, della ricettazione del metadone e della false generalità fornite alla polizia.