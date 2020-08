Ruba in un negozio di abbigliamento presa dai poliziotti con gli oggetti ancora in mano

ANCONA . Continuano i controlli della Polizia di Stato sul territorio dorico per garantire la sicurezza e la tranquillità.

Durante i consueti controlli, le pattuglie "biancocelesti" delle Volanti sono intervenute in corso Garibaldi in quanto era stato segnalato un furto presso un negozio di abbigliamento. Bastavano pochi elementi ai poliziotti per trovare di lì a poco la ladruncola con la merce rubata ancora in mano. La donna, di nazionalità romena, conosciuta dai poliziotti con numerosi precedenti veniva portata in Questura per gli accertamenti di rito e arrestata per furto aggravato,

in quanto aveva staccato dalla merce trafugata sia i cartellini che le placche antitaccheggio.

