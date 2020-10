Ruba nei negozi: clochard maratoneta di 68 anni preso in centro

ANCONA - Ha saccheggiato alcuni negozi e ha riposto i capi d’abbigliamento rubati in un carrello per scappare più velocemente. Il ladro maratoneta è stato arrestato mercoledì sera dalla polizia. Il clochard di 68 anni aveva preso di mira alcuni negozi di corso Garibaldi. È qui che gli agenti delle Volanti l’hanno rincorso e fermato. Era entrato in un negozio per rubare dei vestiti, nascondendoli sotto il cappotto. Quindi, non soddisfatto, si è diretto verso un altro punto vendita per continuare la sua spesa a scrocco: si è impossessato di quattro pantaloni da donna esposti in vetrina, senza passare dalla cassa. Per dileguarsi più velocemente ha riposto tutta la merce rubata in un carrello che aveva con sé, allontanandosi da corso Garibaldi. Un passante l’ha visto e ha chiamato il 113. Quando il 68enne è stato fermato, i poliziotti gli hanno trovato addosso tutti i vestiti rubati con ancora il cartellino attaccato. È stato arrestato per furto.

