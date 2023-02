​Ruba contanti e un bancomat in discoteca per bere a scrocco: denunciato un 20enne a Fabriano

FABRIANO- Ruba contanti e bancomat e li utilizza per ordinare cocktail in una discoteca a Fabriano. A tradirlo una consumazione di troppo. Così è stato denunciato dai Carabinieri un 20enne, residente nella provincia di Ancona, con precedenti di polizia.

LEGGI ANCHE: Ancona, viene placcata dalla titolare del negozio mentre ruba. La ladra restituisce i soldi e scappa

Le accuse

Dovrà rispondere di ricettazione e indebito utilizzo di carta di pagamento. Protagonisti di questa vicenda due giovani. Il 20enne, mentre stava ballando nel locale, ha individuato una borsa incustodita appartenente a una 30enne fabrianese anche lei in pista. Dalla borsa il giovane ha preso 120 euro in contanti e il bancomat, utilizzandolo per bere. Per sua sfortuna, alcune segnalazioni via sms circa l'utilizzo della carta sono stati inviati allo smartphone della proprietaria che, quando si è resa conto dell'accaduto, ha chiamato i carabinieri. Giunti sul posto, visto che gli addebiti parlavano di bevande e cocktail nella discoteca in questione, i carabinieri hanno iniziato a investigare e, supportati dall'ennesimo messaggio di addebito arrivato sul cellulare della vittima, sono riusciti a individuare il responsabile che aveva ancora in mano la tessera bancomat per pagare l'ennesima consumazione. Alla proprietaria del bancomat sono stati sottratti in tutto 120 euro in contanti più 28 euro di addebiti con bancomat per le consumazioni in discoteca.