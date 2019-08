Ruba un cellulare al bar: i ​carabinieri fermano un traghetto per prenderla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Per fermare una ladruncola che alla “Caffetteria” era in cerca di un souvenir e invece s’è allontanata con lo smartphone di una barista, i Carabinieri della Tenenza di Falconara hanno bloccato una nave.Perché la giovane ladra, una 20enne albanese in partenza dall’Italia con la sua famiglia, si era appena imbarcata. L’operazione, che ha costretto i passeggeri della Adria Ferries in partenza questai mattina per Durazzo a sopportare un ritardo di un’ora, ha portato all’individuazione della ladra, denunciata per furto aggravato. Lo smartphone è stato recuperato e restituito.