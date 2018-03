Rovinosa caduta in bicicletta Padre e figlioletto di 7 anni finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Paura per un papà ed il giovane figlio dopo una rovinosa caduta in bicicletta. E’ avvenuto questa mattina in via Marconi ad Ancona, quando l’uomo, un 49enne maghrebino, è franato a terra con la sua bicicletta, dove viaggiava, sul seggiolino, anche il figlio di 7 anni. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118: la Croce gialla ha portato il piccolo, vittima di un trauma facciale, all’ospedale Salesi, mentre il padre, anche’egli con un codice di media gravità, è stato portato a Torrette.