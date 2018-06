Si rompe una condotta idrica Via Scrima si trasforma in torrente: in tanti senz'acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Via Scrima come un torrente. Un botto, poi una cascata che invade la carreggiata. A causa della rottura improvvisa di una condotta idrica, la strada tra il Piano e Posatora questo pomeriggio si è trasformata in un fiume d’acqua e di detriti che ha spaccato l’asfalto, creando una voragine, e ha interessato anche via Pesaro, arrivando fino a via Giordano Bruno.L’emergenza è scattata attorno alle 17. Sul posto, i vigili del fuoco e i tecnici di Multiservizi che hanno dovuto lasciare il quartiere a lungo senz’acqua in attesa di intercettare e riparare la tubatura danneggiata. Il personale di Anconambiente si è occupato della pulizia della strada, ricoperta da sampietrini e pezzi d’asfalto saltati, mentre carabinieri e polizia municipale hanno provveduto a rimuovere le auto in sosta, deviare il traffico circostante e chiudere via Scrima, dove è stata provvisoriamente staccata l’illuminazione pubblica sull’intero tratto.