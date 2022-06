Malore choc a Portonovo: Rosanna Vaudetti sviene in acqua sotto gli occhi dei bagnanti

ANCONA - Choc questa mattina a Portonovo per Rosanna Vaudetti la popolarissima annunciatrice e conduttrice televisiva svenuta a causa del gran caldo in acqua sotto gli occhi dei bagnanti. Sono state proprio le persone presenti in spiaggia le prime a soccorrerla. E' successo davanti allo stabilimento Giacchetti. L'allarme è stato dato subito al Nue 112. Nella baia sono intervenuti i mezzi del 118 con la Croce Gialla di Camerano e l'automedica. La donna che nel frattempo si è ripresa, è stata accompagnata al pronto soccorso di Torrette in codice giallo per accertamenti.

Ultimo aggiornamento: 15:45

