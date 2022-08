Scappa da Roma e finisce sempre ad Ancona: rintracciato (per l'ennesima volta) un 60enne con disturbi, era alla mensa Opera Padre Guido

ANCONA - Lo scorso 12 agosto, la locale Centrale Operativa diramava nota di ricerca di un sessantenne, nato e residente con la propria famiglia a Roma, affetto da disturbi psichiatrici, che da giorni si era allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce. L’uomo aveva già posto in essere comportamenti analoghi in passato, e altrettante volte veniva rintracciato nell’Anconetano.

Le ricerche

Gli operatori della Squadra Volanti si prodigavano al fine di reperire notizie utili al suo rintraccio presso le strutture assistenziali presenti sul territorio locale. Tale attività dava presto esito positivo. Infatti, gli agenti si mettevano in contatto con la responsabile dalla mensa del povero “Opera Padre Guido” la quale riferiva che l’uomo scomparso era passato regolarmente a ritirare il pranzo nei giorni precedenti, e che li avrebbe allertati nel caso in cui fosse nuovamente tornato. Infatti, mentre gli operatori di Polizia proseguivano nelle ricerche, nella mattinata di sabato 13 agosto, la responsabile contattava la locale C.O. per avvisare della presenza dell’uomo fuori dalla mensa. Gli agenti arrivavano tempestivamente sul posto e, non senza iniziali difficoltà, rintracciavano il soggetto, che alla vista degli stessi si allontanava furtivamente. Una volta raggiunto, privo dei documenti d’identità, veniva identificato grazie ai sistemi informativi in uso alle Forze di Polizia e riaffidato alle cure della propria famiglia.