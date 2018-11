Rubano tra gli scaffali Rom arrestate dalla polizia dopo una maxi spesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Fanno la spesa, 120 euro tra prodotti per l’igiene e per la casa, ma alla cassa pagano solo una confezione di detersivo. Il raid ladresco di due rom nel supermercato Acqua e sapone di via Flaminia finisce al Piano, dove le due sono state intercettate dalla polizia. Sono state arrestate e, nel pomeriggio, dopo l’udienza di convalida, sono state scarcerate, con l’obbligo di firma davanti alla polizia giudiziaria.Le due rom, una di 30 e l’altra di 35 anni, sono volti al personale del supermercato, che anche ieri, quando le ha viste entrare, le ha tenute discretamente sotto controllo. A confermare i sospetti hanno provveduto le immagini delle telecamere di sicurezza del negozio che hanno incastrato le due donne.Il blitz delle due ladre poco dopo l’orario di apertura. Le due donne sono entrate e hanno cominciato a girare tra gli scaffali. Quando si sono presentate alla cassa, hanno pagato solo una scatola di detersivo, per poi allontanarsi in tutta fretta dalla Flaminia. La loro fuga tuttavia è durata molto poco: al Piano infatti si è interrotta. Una pattuglia della Volante della polizia, impegnata nei quotidiani controlli sul territorio, al Piano, si è imbattuta nelle due donne che sono volti già noti alle forze dell’ordine e le ha fermate.