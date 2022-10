ANCONA - Scoppia un incendio nell’appartamento abbandonato e occupato da abusivi: niente ricreazione all’aperto per gli studenti del Savoia-Benincasa, visto che l’immobile in questione si trova proprio di fronte all’istituto scolastico. Nulla di grave, per fortuna: i vigili del fuoco hanno prontamente spento il rogo, scaturito a quanto pare da un fornello lasciato sul fuoco. All’arrivo dei soccorritori, però, non è stato trovato nessuno all’interno della casa abbandonata: per precauzione era stato allertato anche il 118, intervenuto sul posto con un equipaggio della Croce Gialla di Ancona.

I resti di bivacchi sono stati rinvenuti nell’abitazione di via VIII Marzo dove da tempo veniva segnalata alle forze dell’ordine la presenza di abusivi. Ieri, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i poliziotti per verificare la situazione. L’allarme è presto rientrato, anche se la presenza del fumo che proveniva da una finestra dell’abitazione-fantasma ha convinto la dirigente scolastica del Savoia-Benincasa a non far uscire gli studenti nel piazzale esterno durante l’intervallo, dato che in quel momento non si sapeva che cose stesse accadendo. La curiosità dei ragazzi - c’è chi ha ripreso l’intervento di polizia e vigili del fuoco con il cellulare - è stata presto soddisfatta: il principio d’incendio è stato domato e nella casa non è stato trovato nessuno. La polizia ha provveduto a contattare il proprietario dell’immobile per invitarlo a mettere in sicurezza gli accessi: i residenti di via VIII Marzo, infatti, riferiscono che non è la prima volta che vedono stranieri intrufolarsi in quella casa per allestire giacigli di fortuna.