Incendio sterpaglie in zona Aspio: a fuoco una superficie di 400 mq

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 11 in zona Aspio nei pressi della linea ferroviaria, al confine tra i comuni di Ancona e Camerano, per un incendio di sterpaglie. La squadra sul posto con un'autopompa e un mezzo 4x4 ha spento le fiamme e bonificato l'area interessata dalle fiamme .La superficie bruciata è di circa 400 metri quadrati. Non si segnalano persone coinvolte.