Ristoranti soldout nel primo weekend in zona gialla. Ora occhi puntati su San Valentino

ANCONA - Primo weekend in zona gialla. I ristoranti tornano a respirare. Fioccano le prenotazioni e praticamente ovunque è sold out in sala. Più la domenica, che il sabato. Ma meglio di niente. Ora si attendono buone notizie sul fronte delle aperture serali fino alle 22. La speranza di sfiorare la normalità si avvicina e gli esercenti cominciano ad intravedere uno spiraglio per il futuro.

«Sarebbe una manna dal cielo - dice Paolo Marchini, titolare dell’Osteria del Pozzo - per noi vorrebbe dire riappropriarsi di una fetta maggiore di lavoro. Speriamo che vada in porto». Il Cts ha condiviso di valutare in modo differente i diversi profili di rischio all’interno del settore della ristorazione, privilegiando chi ha a disposizione spazi e sedute per la consumazione di cibi e bevande.

Ciò vuol dire massimo rigore sull’applicazione delle misure di sicurezza sanitaria: distanziamento di un metro non solo tra i tavoli, ma anche nelle aree di passaggio, l’utilizzo sistematico dei dispositivi di protezione per gli addetti al servizio, l’esposizione di una chiara informativa all’esterno dei locali con l’indicazione della capienza massima. «Sul rigore siamo tutti d’accordo - dice Marchini - ma dobbiamo cercare di ripartire perché siamo stati colpiti duramente da questa crisi». Intanto i ristoratori portano a casa un weekend positivo, seppure ben lontano dai volumi pre-pandemia. Tutto sommato è una boccata d’ossigeno per gli affari al palo da mesi. «Le prenotazioni stanno andando bene - dice Danilo Sancillo, uno dei titolari della Degosteria - arriva anche qualche chiamata per San Valentino, vuol dire che si sta diffondendo un po’ più di fiducia da parte delle persone. Un buon segnale».

Di certo la voglia di uscire non manca. La convivialità è uno degli aspetti che più è mancato in tutto questo periodo. «Siamo pieni tutto il weekend - dice Simone Brandoni, titolare della Trattoria Da Nordio - e stiamo lavorando bene anche durante la settimana. Il pranzo è sempre stato il nostro core business». Ma se la settimana in zona gialla ha permesso ai ristoratori di respirare un po’ di più, la paura di un ritorno in fascia arancione è sempre dietro l’angolo. «Il timore di nuovi balletti tra fasce cromatiche c’è - ammette Antonio Ambrosio del ristorante Il Giardino - per questo rivolgiamo un appello a tutti: se facciamo attenzione e rispettiamo al massimo le misure di sicurezza, potremo andare avanti verso maggiori aperture».

Il grosso dubbio, infatti, è la continuità. La speranza degli operatori è di riuscire a protrarre il più possibile le aperture in fascia diurna, con l’obiettivo di recuperare anche il turno serale. «C’è sempre la variabile legata all’incertezza della permanenza in zona gialla - ammette Sancillo - per ora prendiamo per buono quello che arriva, ma è come stare in trincea. L’importante è non perdere l’ottimismo». «Finché rimaniamo in queste condizioni va bene - dice Simone Brandoni - ci consente di ripartire. Poi se davvero si riuscisse a prendere anche il turno serale sarebbe veramente un’accelerata verso livelli di lavoro accettabili». Un solo turno, al momento, è ancora poca cosa, tenuto conto anche delle capienze ridotte. «Impossibile fare più di un turno all’ora di pranzo - dice Antonio Ambrosio - la gente ha voglia di rilassarsi, quindi resta anche un po’ di più al tavolo».

