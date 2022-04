Lite sul conto del ristorante greco, picchiano il titolare e fuggono senza pagare: preso uno degli scrocconi

ANCONA - Lite per il conto al ristorante: picchiano il titolare e se ne vanno senza pagare. E' successo al risorante greco di viale Marconi, dove il titolare ieri sera ha chiamato la polizia. Giunto sul posto il personale rintracciava il richiedente, un cittadino Iracheno del 1990, residente ad Ancona, il quale riferiva che due clienti abituali, di nazionalità rumena, lo avevano colpito al viso a seguito di un’accesa discussione dovuta presumibilmente alla contestazione del costo della consumazione. I responsabili si davano poi alla fuga su via G. Bruno. Gli operatori grazie alle informazioni assunte dalla parte lesa hanno già individuato uno dei responsabili delle lesioni e dell’insolvenza fraudolenta. Si tratta di un cittadino rumeno dell’87 residente in zona Piano con numerosi precedenti. Sono in corso accertamenti investigativi per individuare anche il secondo soggetto resosi responsabile della condotta.

