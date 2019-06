Rissa con i vicini di casa per uno stendino: famiglia condannata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Torna a casa, vede lo stendino del vicino nel cortile condominiale e dà in escandescenza, generando una zuffa tra la sua famiglia e quella del dirimpettaio. È questa la dinamica dell’episodio sbarcato ieri mattina in tribunale e avvenuto il 19 aprile 2015 in un palazzo della Flaminia. All’epoca, a scontrarsi, era stata una coppia di origine irachena con una famiglia ghanese, composta da padre, madre e figlia. Questi ultimi tre, assistiti dal legale Fabrizio Larocca, sono stati condannati per lesioni personali aggravate. L’uomo, 44 anni, ha subito una pena di tre mesi. La moglie e la figlia, di 40 e 23 anni, di due mesi. A tutti, il giudice Francesca Grassi ha concesso la sospensione della pena.