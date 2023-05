Sette coltellate al fratello dopo un diverbio con la fidanzata di lui: 37enne arrestato per tentato omicidio

ANCONA - E' stato arrestato per tentato omicidio il 37enne tunisino che stamattina, verso le 5, ha sferrato una serie di coltellate al fratello 30enne al culmine di un violento litigio avvenuto all'interno di un'abitazione in via Jesi ad Ancona. Quando i soccorritori sono entrati nell'appartamento, c'era sangue ovunque. Una scena da film horror che ha impressionato persino loro, abituati a intervenire in qualsiasi emergenza. Sul pavimento c'era un giovane di circa 25 anni ormai quasi privo di conoscenza: era stato raggiunto da diverse coltellate inferte con violenza al collo, al volto, ad un braccio e al torace e i soccorritori hanno subito capito che le sue condizioni erano gravissime.

Lo hanno stabilizzato e trasportato all'ospedale di Torrette in codice rosso avanzato, ovvero gravissimo. In ospedale anche il fratello, con cui il ferito aveva ingaggiato un violento litigio finito con una violenza inaudita.

Lite tra fratelli finisce a coltellate, giovane gravissimo

La richiesta di intervento è scattata questa mattina alle 5.30 per unviolento litigio tra fratelli in un appartamento all'ultimo piano di via Jesi 39 ad Ancona, zona Piano. I condomini allarmati dalle grida hanno chiamato le forze dell'ordine e sul posto è arrivata una volante dela polizia con la Croce gialla e l'automedica del 118. All'interno dell'appartamento c'era sangue ovunque, gli schizzi sono persino arrivati al soffitto: il ragazzo, di origine tunisina, era terra semicosciente, il fratello ferito in maniera non grave dall'altra parte della stanza. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale. Sull'origine del litigio indaga la polizia.

L'accoltellamento dopo un diverbio con la fidanzata del ferito

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Ancona e secondo la ricostruzione ci sarebbe stata prima una accesa discussione tra il 30enne e la fidanzata (34 anni, di Osimo) del fratello che avrebbe poi chiesto aiuto a quest'ultimo nel diverbio.

Ne sarebbe seguita la colluttazione tra i due fratelli, con il 37enne che ha impugnato un coltello da pizza con lama curva e ha inferto una serie di coltellate - pare sette - al parente il quale ha perso molto sangue. I due fratelli sono stati portati in ospedale d'urgenza: il ferito è stato sottoposto a interventi chirurgici, la ferita più profonda e pericolosa l'ha riportata al bicipite sinistro ma alcuni fendenti lo hanno raggiunto anche al torace e alla gola senza però ledere organi vitali. Il fratello è stato arrestato ed è piantonato in ospedale.