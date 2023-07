ANCONA Una parola di troppo più rancori mai sopiti. Una combo perfetta per far scatenare una zuffa violenta sul bus, con tanto di cazzotti e testate. Protagonisti della lite, due passeggeri della linea 3 della Conerobus, diretta da via Ascoli Piceno a piazza Cavour. La bagarre è scoppiata sotto gli occhi degli altri utenti presenti a bordo. Un vecchino si è addirittura messo in mezzo con una stampella per cercare di dividere i due.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Il caldo opprimente non dà tregua: malore e tanta paura per un uomo di 49 anni



La segnalazione



I litiganti, un tunisino e un libanese entrambi di 30 anni, hanno segnalato l’episodio da brividi, innescando le indagini dei carabinieri di Collemarino che hanno ricostruito la dinamica dei fatti visionando i frame delle telecamere installate sul mezzo pubblico. L’episodio risale alla fine di giugno, ma solo nei giorni scorsi sono stati completati gli atti di indagine.



Stando a quanto emerso e rilevato dalle immagini delle telecamere, i due passeggeri - che si conoscevano di vista - hanno avuto prima un diverbio per poi passare alle vie di fatto. In particolare, il tunisino avrebbe sferrato due testate di fila all’altro, facendogli scendere copioso il sangue dal naso. Il libanese avrebbe cercato di reagire, tentando di tenere fermo l’aggressore almeno fino alla prossima fermata del bus. Sarebbe stato tutto inutile. Alla fine è partita una colluttazione senza esclusione di colpi. Uno avrebbe ricevuto in faccia una scarica di pugni, l’altro sarebbe andato ko con una mano fratturata.



L’intervento



Per fare da paciere è intervenuto un signore anziano. Ha cercato di far smettere i due litiganti frapponendosi tra loro con la stampella su cui si stava reggendo. Inevitabile, da parte del conducente del bus, la chiamata lanciata al 112, numero unico dell’emergenza territoriale. Nei pressi di piazza Cavour erano arrivate le forze dell’ordine un’ambulanza della Croce Gialla per soccorrere il tunisino. Anche se a riportare le ferite più gravi, con la frattura della mano, è stato il libanese, dimesso dall’ospedale con più di 30 giorni di prognosi.