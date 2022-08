Rissa tra stranieri sul Corso sotto il temporale: una donna all'ospedale

ANCONA - Corso Carlo Alberto, ennesima rissa tra stranieri: donna finisce in ospedale. Colpi proibiti mentre tutti cercano riparo dal ttemporale. Quella che sembrava essere una normale discussione in pochi minuti è degenerata sotto gli occhi di alcuni passanti.

Ad allertare il 112 ci hanno pensato dei residenti della zona che non hanno potuto fare a meno di udire imprecazioni e urla provenire da Corso Carlo Alberto. In zona è intervenuta una Volante della Questura di Ancona. Al momento le cause che hanno portato a questo litigio non sono ancora state ancora chiarite l’unica cosa certa che una donna di 52anni durante la colluttazione è caduta in terra ed ha riportato un trauma nella zona del bacino. Vista la situazione che si era venuta a creare, sul posto è dovuto intervenire un mezzo della Croce Gialla di Ancona. La donna di origini nord africane è stata poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.