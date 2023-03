Ancona, rissa sugli spalti nella gara tra ragazzini: 0-3 a tavolino ad entrambe le squadre e multa (100 euro) per le società

ANCONA- Si torna purtroppo a parlare di calcio "non" giocato e ancora (come troppo spesso accade) in riferimento ad una partita di settore giovanile. In questo caso la mano del giudice sportivo si è abbattuta sulla sfida del campionato Under 15 Giovanissimi Provinciali - 2°Fase andata in scena il 19 marzo ad Ancona tra Osimo Stazione-GLS Dorica An.UR. A causa di una rissa sfociata sugli spalti, tra genitori di ambedue le fazioni, l'arbitro ha deciso di infliggere lo 0-3 a tavolino ad entrambe le squadre accompagnati da 100 euro di multa (sanzione minima, ndr) alle due società per responsabilità oggettiva. Sempre per quanto riguarda la medesima gara, il Giudice ha squalificato fino al 29 marzo a un dirigente della GLS Dorica per proteste accese nei confronti del pubblico.

Il dispositivo della sentenza

Il lungo dispositivo della sentenza pubblicato all'interno del comunicato ufficiale n.79 della Delegazione Provinciale di Ancona Figc Marche riporta i fatti secondo la successione temporale: «Letto il referto arbitrale ed il supplemento allo stesso, rilevato che al minuto 18 del secondo Tempo, a seguito di un fallo ed una ammonizione quali decisioni tecniche assunte dall’arbitro, sugli spalti un tifoso dell’Osimo Stazione contestava la mancata espulsione, a suo dire, del giocatore della GLS Dorica che aveva commesso il fallo. Dopo tale accesa protesta, indirizzata anche verso i giocatori in campo, avveniva uno scontro fisico con altro spettatore, probabilmente tifoso della GLS Dorica. Tale scontro fisico veniva sedato per opera di altri spettatori, mentre i dirigenti di ambedue le Società si avvicinavano alla tribuna invitando tutti alla calma. Nel mentre che l’arbitro decidesse per la ripresa della gara, si riaccendeva nel pubblico una rissa generalizzata. Considerato la situazione sugli spalti e l’ovvia mancanza di serenità anche per i giovani calciatori in campo, l’arbitro riteneva non sussistere più le condizioni per la ripresa del gioco e decretava la sospensione definitiva della gara. Da quanto esposto e risultante dagli atti ufficiali, appare evidente la responsabilità dei fatti ricadente su entrambe le tifoserie».

Poi i provvedimenti: «Ne deriva la responsabilità oggettiva di ambedue le Società; Per tali motivi, visto ed applicato l’art. 10, co 3 infligge alle Società Osimostazione e Gls Dorica la sanzione della perdita sportiva della gara con il punteggio di O–3; infligge infine alle medesime Società l’ammenda di Euro 100,00 per i fatti sopra esposti».