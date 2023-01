ANCONA - La tensione è salita alle stelle in pochi istanti, tra i tavoli imbanditi del ristorante. Le provocazioni, gli insulti, poi spintoni e pugni. Sono volati anche dei bicchieri: uno ha colpito in testa un noto professionista anconetano, che poi è andato a farsi medicare al pronto soccorsi di Torrette (nulla di grave, per fortuna). A ferirlo sarebbe stata la compagna del rivale, un imprenditore molto conosciuto in città, intervenuta per difendere il marito.

La ricostruzione

La zuffa da brividi tra esponenti dell’Ancona bene ha finito per coinvolgere una decina di persone sedute ai due tavoli. Uno choc per chi, ieri sera, si trovava a cena da Desiderio, rinomata pizzeria di via Maggini, e non riusciva a credere ai propri occhi di fronte a quella scena. La rissa è scoppiata attorno alle 21, sotto lo sguardo esterrefatto di decine di clienti. Il casus belli sarebbe stato un pestone che il professionista avrebbe rifilato involontariamente all’imprenditore, passando accanto al suo tavolo. Ad accendere gli animi, probabilmente, sono state anche vecchie ruggini e attriti sentimentali legati al fatto che uno dei due da anni si frequenta con l’ex moglie dell’altro. È bastato un insulto («Sei un cretino») per accendere la miccia. A detta dei testimoni, i due si sono affrontati a brutto muso, si sono presi per il collo e a spintoni. Sarebbero volati dei pugni e poi dei bicchieri, lanciati dall’una e dall’altra comitiva di amici. Uno di questi ha raggiunto alla testa il professionista, che ha cominciato a sanguinare dalla fronte, mentre in sala scattava il fuggi fuggi degli altri clienti: c’è chi, spaventato, se n’è andato lasciando la cena a metà. Il tempestivo intervento del personale del ristorante ha evitato che la zuffa degenerasse ulteriormente, con conseguenze più gravi. Il titolare si è visto costretto a chiamare la polizia, mentre i litiganti e i loro amici si allontanavano dal locale, senza bisogno dell’intervento del 118. Il professionista ferito, che ha lasciato Desiderio prima ancora di mettersi a cena, ha concluso la serata all’ospedale per farsi medicare: ora potrebbero partire le querele di parte.