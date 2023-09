ANCONA - «Ehi, sei tu quello che mi ha rubato il cellulare!». L’inseguimento tra la folla si è concluso con una scazzottata choc avvenuta sotto gli occhi di tanti. Uno straniero a terra, stordito dalle botte ricevute, un capannello di persone tutt’attorno, e poi le sirene della polizia e dei carabinieri, intervenuti con più pattuglie. Scene di ordinario disordine al Piano, stavolta all’angolo tra piazza Ugo Bassi e via Cristoforo Colombo.

APPROFONDIMENTI IL DEGRADO Ancona, risse, ubriaconi e camping di clochard: «Qui non si vive più, chi salva il Piano?»

È qui che ieri pomeriggio è scoppiata una zuffa tra due giovani stranieri, d’origine nordafricana. Stando ad una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, ma ancora tutta da definire nei dettagli, l’aggressione sarebbe la conseguenza di un regolamento di conti. Oggetto del contendere, un telefono cellulare che uno dei due avrebbe sottratto sabato scorso all’altro. Il presunto ladro sarebbe stato riconosciuto casualmente in strada dal proprietario dello smartphone. Quando l’ha incrociato, subito è andato su tutte le furie. «Devi ridarmi il cellulare!», è stato sentito gridare dai testimoni. Il nordafricano avrebbe rincorso e raggiunto l’altro, per poi travolgerlo con una scarica di colpi, al punto da metterlo al tappeto. Alla scena choc hanno assistito in tanti. Subito i presenti hanno contattato il numero unico d’emergenza 112, mentre qualcuno ha provato a trattenere l’aggressore, che era fuori di sé. Entrambi i contendenti sono stati identificati dalla polizia. Il ferito è stato portato per accertamenti all’ospedale: ora potrebbero scattare le denunce.