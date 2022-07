Rissa in un bar, ​spaccano una bottiglia e feriscono un uomo

ANCONa - Spaccano una bottiglia e la usano come un'arma per aggredire un uomo che finisce in ospedale a Torrette. È successo poche ore fa in un bar in via Giordano Bruno ad Ancona, dove è scoppiata una rissa che ha coinvolto diverse persone: in un attimo è successo il putiferio.

Rissa in un bar ad Ancona

I clienti hanno iniziato ad insultarsi e poi dalle parole si è passati ai fatti, tanto che un uomo di 46 anni è stato soccorso dalla Croce Gialla per una profonda ferita sul gomito provocata dal vetro tagliente di una bottiglia. I sanitari accorsi sul posto lo hanno trasportato in ospedale per suturare il taglio, i carabinieri di Ancona hanno effettuato i rilievi di rito per le indagini.