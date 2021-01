Rissa in pieno centro, choc tra lo struscio. «L'hanno picchiato, li ammazziamo»: scontro tra baby gang

ANCONA - «L’hanno picchiato, adesso gliela facciamo pagare: li ammazziamo». Poi la corsa da piazza Roma verso piazza Cavour. Le botte, le chiazze di sangue trovate a terra. Erano almeno una ventina, tutti giovani, all’apparenza minorenni.

Sarebbe stato uno scontro tra baby gang quello scoppiato ieri in pieno centro, trasformato in un ring a cielo aperto attorno alle 19.

Uno choc nello struscio. I passanti che hanno visto un nutrito gruppo di giovani scattare verso piazza Cavour e urlare «Adesso li ammazziamo». Forse un regolamento di conti, una spedizione punitiva conseguente ad un precedente pestaggio. Sul posto è intervenuta la polizia, ma all’arrivo delle Volanti i giovanissimi (tra loro anche alcune ragazzine) non c’erano più. Né alle forze dell’ordine risultano adolescenti che si siano fatti medicare ieri all’ospedale.

Eppure c’è chi ha visto del sangue a terra nella zona di piazza Cavour, lungo le scalinate che conducono in via Matteotti. La rissa si sarebbe svolta in due atti. Il primo nella zona di piazza Roma-via Carducci, dove sarebbe avvenuta una scazzottata per motivi tutti da accertare. Da qui la frotta di giovani si sarebbe spostata di corsa lungo corso Garibaldi verso piazza Cavour, dove si sarebbe verificata la rissa-bis, attorno alle 19,20. Urla e minacce sono state avvertite dai passanti. Qualcuno, spaventato, ha chiamato i soccorsi. Ma dei presunti gruppi rivali non c’era già più traccia. Le ricerche sono andate avanti fino a sera, senza risultato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA