Non risponde a nessuno al telefono, si teme il peggio. E invece la signora stava dormendo

ANCONA - Si era pensato al peggio dopo che un'anziana di Collemarino non aveva risposto alle molteplici chiamate che le erano state fatte per sincerarsi delle sue condizioni. E come succede in questi casi ecco la mobilitazione con vigili del fuoco, Croce Gialla e autemedica e con loro anche le Volanti della Questura sul posto con il sollievo quando l'anziana signora è stata trovata a letto mentre si gustava un profondo sonno.