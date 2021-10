Non risponde al telefono e al campanello di casa: irruzione dei vigili del fuoco, donna caduta nella notte trovata a terra

ANCONA - La chiama al telefono ma non risponde, ci riprova ma neanche stavolta riesce a mettersi in contatto con lei e così cresce la preoccupazione: un'amica di famiglia dà l'allarme, Croce Gialla, automedica e vigili del fuoco intervengono in via Cingoli. Non serve a niente neanche suonare ripetutamente il campanello, quando i vigili del fuoco entrano in casa trovano la donna a terra, caduta nel corso della notte. I primi accertamennti sul posto poi il trasporto al'ospedale di Torrette con le sue condizioni che comunque non destano preoccupazione. Questione di minuti e al telefono non risponde neanche il fratello della donna - anche lui residente in via Cingoli, si ripete lo stesso canovaccio con l'uomo però trovato mentre dormiva sul letto che non riusciva a sentire i rumori avendo dimenticato l'apparecchio uditivo.

