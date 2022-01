Non risponde ai familiari al telefono, si teme il peggio ma i vigili del fuoco trovano la donna ad ascoltare la messa a tutto volume

ANCONA - Ripetute chiamate, passano i minuti ma nessun cenno. E la preoccupazione sale. Così un familiare di una signora residente in via Colleverde con tanta paura addosso chiama i vigili del fuoco e la Croce Gialla per capire cosa possa essere successo. Tanta apprensione ma una volta giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato la donna che stava tranquillamente in cucina ad ascoltare a tutto volume la messa non riuscendo in questa maniera a sentire il telefono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA