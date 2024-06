ANCONA - I poliziotti, nella serata di ieri (giovedì 13 giugno), sono intervenuti in zona Piano San Lazzaro perché era stata segnalata la presenza di alcune persone moleste.

Gli agenti della Squadra Volante giunti prontamente sul posto notavano presenti tre cittadini stranieri, poi identificati per cittadini somali. Durante il controllo, i tre riferivano che altre persone sconosciute erano presenti in quello stesso luogo, consumando sostanze alcoliche e, alla vista della macchina della Polizia, si erano diseguate.

APPROFONDIMENTI LA BEFFA Ancona, strade oscene: grazie Tiong. Addio soldi della cittadella. E chi le toglie queste buche?

Uno dei somali, di circa 29 anni, dell'accertamento era risultato che, sebbene regolarmente soggiornante sul territorio italiano, in considerazione dei numerosi pregiudizi di polizia era stato reso destinatario, circa un mese fa, della misura preventiva del Foglio di Via Obbligatorio di allontanamento dal Comune di Ancona, emesso dal Questore Capocasa lo scorso maggio, con il divieto di ritorno nel comune dorico per un periodo di tre anni.

Pertanto, attesa la sua inottemperanza al predetto provvedimento amministrativo, il cittadino somalo, condotto presso gli Uffici della Questura, é stato denunciato.