Non rispetta la fila in farmacia e colpisce al volto con una manata una ragazza che la redarguisce: 26enne in ospedale

ANCONA - Nervosismo, agitazione e ira. Nel pomeriggio in via Esino davanti alla farmacia una ragazza di 26 anni mentre era in fila aspettando il suo turno per essere servita ha ripreso una signora che non avrebbe rispettato la fila: ne è nata un'accesa discussione con la donna che l'ha colpita con una manata al viso. Sul posto due volanti della questura e anche i carabinieri con la giovane che è stata portata dalla Croce Gialla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

