Rischio di caduta calcinacci dal viadotto della Variante: operai subito al lavoro

ANCONA - Rischiano di piovere calcinacci da uno dei viadotti della Variante. Nessun problema strutturale, secondo un primo sopralluogo. Ma dopo la tragedia di Genova, il tema della manutenzione dei ponti è centrale, anche per l’Anas, che ieri è intervenuta con i propri tecnici per verificare la situazione nei pressi della sopraelevata della Statale 16, dal Taglio di Torrette in direzione sud.