Rischia di morire nel rogo nell'abitazione Salvata da vigili del fuoco e Croce Gialla

ANCONA - Le fiamme sono divampate in cucina, nel pomeriggio del giorno di Pasqua, e si sono ben presto estese. Sono stati momenti di assoluto terrore per una donna di 96 che rischiava di irmanere prigioniera nel suo appartamento al terzo piano di un appartamento, in via Capodistria, ad Ancona. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. L'anziana è stata soccorsa dal personale della Croce Gialla, inviato sul posto dalla centrale operativa del 118, mentre i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'appartamento. La cucina è stata molto danneggiata dalle fiamme; l'anziana, invece, è rimasta praticamente illesa. A parte lo spavento.