Ripulisce la caffetteria e tenta altri colpi: il ladro arrestato in diretta

ANCONA - Raffica di colpi in centro: il ladro arrestato "in diretta". L'allarme è scattato verso l'ora di cena dalla Caffetteria Centro Storico, dove qualcuno si era introdotto nel locale rubando un centinaio di euro in monete. Era stato il porprietario, tornato nel locale dopo la chiusura, ad accorgersene chiamando la Polizia. Accorsi sul posto, gli agenti hanno sorpreso, poco lontano, un 45enne già noto per fatti analoghi, mentre cercava di scassinare uno degli ingressi del mercato delle erbe. Per lui sono scattate le manette: è accusato anche di un furto al ristorante 60126 di Torrette di lunedì scorso; in questo caso ad inchiodarlo sono state le immagini della videosorveglianza. Il sospeto degli inquirenti è che sia anche il responsabile della tentata effrazione alla culoa Tommaseo.