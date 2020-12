Rinforzi all'ospedale di Torrette: fino a 300 assunti per rendere ancora più forte l’area intensiva

ANCONA - Fino a 300 assunzioni per sfondare quota 4000 dipendenti nel giro di un triennio. È il progetto ambizioso, frutto di un percorso per certi versi obbligato, che la direzione degli Ospedali Riuniti sta mettendo a punto nell’ambito del nuovo piano occupazionale per Torrette. Prevede un forte incremento del personale, un’iniezione di capitale umano mai vista prima, dovuta principalmente alla necessità di allestire nuovi posti letto di terapia intensiva come previsto dal piano Arcuri (ma non solo). Il planning è in via di sviluppo, richiederà altro tempo. Ma alcuni punti fissi sono stati delineati. Certo, al termine dei lavori progettuali servirà il via libera della Regione.

C’è da cucire un abito su misura per l’ospedale regionale in funzione della creazione di 38 posti di terapia intensiva e 40 di semi-intensiva previsti dal piano del commissario straordinario alla luce dell’emergenza Covid. La risposta degli Ospedali Riuniti è stata tempestiva, al punto che i lavori sono stati predisposti internamente per giocare d’anticipo sul cronoprogramma. L’Azienda ha finanziato lavori in autonomia per 21 delle 38 postazioni di terapia intensiva previste nel Decreto Rilancio, di cui 19 al secondo piano R (da ultimare entro 190 giorni rispetto ai 236 inizialmente stimati) e gli altri 2 alla Tipo (la Terapia intensiva post-operatoria) entro 145 giorni (anziché 185). Per questa tranche di cantieri, che include anche la realizzazione del triage pediatrico e adulti al Salesi (da fare in 145 giorni) l’importo è di un milione e 423mila euro (Iva esclusa) con ribasso del 38,88%: sono stati affidati alla Siram Spa, azienda milanese che gestisce i servizi di manutenzione all’ospedale. I progetti definitivi sono stati presentati. Si tratta di 3 cantieri su 11: per gli altri è attesa la stipula degli accordi quadro. L’investimento, su un’area di 2.340 mq, comporterà per gli Ospedali Riuniti un impegno di 5,5 milioni, ma considerando l’acquisto delle attrezzature, l’investimento lieviterà fino a 14 milioni.

Il planning

Ma è escluso il costo del personale, da affrontare nel piano occupazionale che i vertici direzionali di Torrette hanno cominciato ad improntare. La stima parla di almeno 300 assunzioni, ma poi bisognerà fare i conti con la realtà, con le risorse a disposizione e con il parere della Regione. Calcolatrice alla mano, solo l’allestimento di 38 posti letto in più di terapia intensiva sviluppa un fabbisogno di 130-140 tra infermieri e Oss e una trentina di medici. Ma attorno a quell’area ruotano i servizi: quindi, oltre ai dipendenti diretti, occorre considerare la necessità di un’altra sessantina di professionisti per il cosiddetto indotto ospedaliero, cioè per i reparti che indirettamente afferiscono alla terapia intensiva. Poi c’è l’area subintensiva con 40 nuovi posti letto da realizzare. Il pacchetto, nel suo complesso, determinerà un fabbisogno di almeno 300 persone che, se soddisfatto, porterebbe l’ospedale regionale a toccare la quota record di 4000 dipendenti nell’arco del prossimo triennio, al netto ovviamente delle uscite. Perché poi, oltre al nucleo centrale, il piano occupazionale affronterà anche le componenti tecniche, come i laboratori e la virologia. «Si tratta di fare delle scelte - spiegano dai vertici di Torrette -. Il piano dovrà essere realista e tenere conto dei concorsi e della reale disponibilità di medici e infermieri, oltre che di fattori giuridici ed economici». Basti pensare alla fatica che l’ospedale regionale sta facendo per assumere 60 infermieri: si spera di pescarli dal bando, dedicato anche ai neolaureati, chiuso il 3 dicembre.

