ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina ad Ancona in corso Stamira per rimuovere un prezzo di guaina catramata dal tetto di un edificio. Sul posto la squadra di Ancona, con in supporto l’autoscala, ha rimosso la parte pericolante mettendo in sicurezza la zona sottostante.

Ultimo aggiornamento: 10:59

