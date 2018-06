Rimosse le parti pericolanti Verificata la facciata dell'edificio in via Berti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Berti per parti pericolanti cadute sulla pubblica via. Utilizzando l'autoscala, i vigili del fuoco hanno verificato tutta la facciata interessata, rimuovendo le parti di immediato pericolo. Non si segnalano persone coinvolte.