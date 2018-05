Il rimorchio si sgancia lungo l'A14 e colpisce un furgone: grave un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un grave incidente è avvenuto poco prima delle 14 sull'Autostrada A14 tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud in direzione sud: un uomo è stato portato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette.A quanto si appreso il rimorchio di un mezzo pesante si sarebbe staccato dalla motrice, andando a colpire violentemente il camioncino che lo seguiva. Ad avere la peggio il mezzo colpito: le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi ai soccorritori del 118, tanto che ne è stato disposto l'immediato trasporto in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. La corsia sud è stata momentaneamente chiusa tra i due caselli, nella zona si sono fermate diverse code. Sul posto la Polizia autostradale ed i vigili del fuoco.